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Dünya İran güçleri, Amerikan galibiyetine sevinen genci öldürdü
Dünya

İran güçleri, Amerikan galibiyetine sevinen genci öldürdü

İran Milli Takımı’nın Dünya Kupası’na, ABD’ye yenilerek veda etmesini kutlayan bir protestocunun, güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 10:54:00 -
İran güçleri, Amerikan galibiyetine sevinen genci öldürdü

İran İnsan Hakları Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Mehran Semak, ülkenin kuzeydoğusundaki Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli kentindeki “mağlubiyeti kutlama” gösterisi sırasında öldürüldü. Açıklamada, Semak’ın kutlamalar sırasında arabasının kornasını çalınca güvenlik güçleri tarafından açılan ateşle başından vurularak öldürüldüğü ifade edildi. Öte yandan; İran Milli Takımı’nın oyuncularından Said İzzetullahi, öldürülen kişinin çocukluk arkadaşı olduğunu paylaşıp, olayı kınadı.

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