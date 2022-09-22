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Dünya İran gövde gösterisi yaptı! Tam 1400 km…
Dünya

İran gövde gösterisi yaptı! Tam 1400 km…

İran karadan karaya 1400 kilometre menzilli yeni balistik füzesi ile resmen gövde gösterisi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 11:40:00 - 2022-09-22 11:42:24
İran gövde gösterisi yaptı! Tam 1400 km…

İran devlet televizyonunun haberine göre, Irak ile 8 yıl süren savaşın yıl dönümü nedeniyle düzenlenen "Kutsal Savunma Haftası" etkinlikleri, başkent Tahran'da yer alan İmam Humeyni Türbesi önündeki törenle başladı.

Törende İran ordusuna bağlı askeri birlikler; füze, tank ve silah sistemleri eşliğinde üst düzey askeri ve sivil yetkililerin bulunduğu protokolün önünden geçiş yaptı.

Geçit töreninde "Rıdvan" adı verilen orta menzilli ve ayrılabilir savaş başlığı taşıyabilen yeni balistik füze de sergilendi.

Sıvı yakıtlı, karadan karaya ve 1400 kilometre menzili olduğu belirtilen balistik füzenin sabit ve hareketli platformlardan fırlatılabilme kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Sergilenen balistik füzeyle ilgili bilgi veren Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "Bu füze, fırlatıldıktan sonra dünya atmosferine sesten 8 kat hızlı şekilde giren hassas güdümlü orta menzilli balistik bir füzedir." dedi.

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