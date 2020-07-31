İran füzeleri BAE üssü yakınını hedef aldı

Rus medyası Sputnik’in Hindistan’da faaliyet gösteren biriminin aktardığına göre Hint Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının geçici olarak konuşlandığı hava üssünün yakınlarına 3 adet füze isabet etti. Hint Hava Kuvvetleri için Fransa’dan tedarik edilen Rafale savaş uçaklarının ilk partisinin teslimatı sırasında bahse konu savaş uçakları geçici olarak BAE’deki Al Dhafra Hava Üssüne konuşlandırıldığı esnada üssün kıyı şeridine yakın bir noktaya 3 adet füze isabet etti.

BAE’deki Al Dhafra Hava Üssü aynı zamanda ABD ve Fransa unsurlarına da ev sahipliği yapıyor.

ABD merkezli CNN yayın kuruluşunun muhabiri tarafından dile getirilen hususa ilişki yetkililerce doğrulama yapılmadı. ABD’li yetkililer ise üs bölgesinin füzelerce hedef alınmadığını açıkladı.

Fox News’in ABD Savunma Bakanlığı muhabiri tarafından konuya ilişkin olarak yapılan paylaşımda ise ABD’nin Orta Doğu’da konuşlandığı iki üssün yakınlarına birkaç füze düştüğü ifade edildi. Bahse konu üsler BAE’deki Al Dhafra ve Katar’daki Al Udeid Hava Üsleri. Bahse konu füzelerin İran tatbikatı esnasında üslerin oldukça yakını düştüğü ifade edildi.

ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İranlı unsurlarca 28 Temmuz 2020 tarihinde sabah 05.30 sularında birkaç balistik füze ateşlendiği ve bahse konu füze atışlarının deniz taşımacılığının gerçekleştiği bir alan kapsamında gerçekleştiğinden dolayı İran kınandı. (defenceturk)