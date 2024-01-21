İran füzeleri askeri ABD üssünü vurdu! Ne hikmetse bir tek ABD askeri ölmedi

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran destekli savaşçılar tarafından Irak'ın batısında Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne çok sayıda balistik füze ve roket fırlatıldığının bilgisini verdi. Füzelerin çoğu havada imha edildi ancak bazıları ABD askerlerinin bulunduğu üsse düştü. Yetkililer saldırı sonrası askerlerin "travmatik beyin yaralanması" geçirdiğini açıkladı.

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, saldırıyı İran destekli "Irak'ta İslami Direniş" adlı grubun düzenlediğini bildirdi.

Bu bağlamda el-Esed Askeri Üssü, Erbil'deki Harir Hava Üssü dahil olmak üzere Bağdat'taki Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD üssü savaşın başından beri defalarca bomba yüklü İHA'lar ile hedef alındı.