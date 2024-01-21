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Gündem İran füzeleri askeri ABD üssünü vurdu! Ne hikmetse bir tek ABD askeri ölmedi
Gündem

İran füzeleri askeri ABD üssünü vurdu! Ne hikmetse bir tek ABD askeri ölmedi

Yeniakit Publisher
2024-01-21 11:32:00 - 2024-01-21 11:33:43
İran füzeleri askeri ABD üssünü vurdu! Ne hikmetse bir tek ABD askeri ölmedi

İran'ın Orta Doğu'daki milis güçleri Irak'ta bulunan ABD üssüne saldırı gerçekleştirdi. CENTCOM ise saldırıyla ilgili kısa bir süre sonra değerlendirme açıklaması yayınladı. Saldırıda ölen ABD askeri olmazken ne olduğu belli olmayan bir açıklama yapıldı.

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran destekli savaşçılar tarafından Irak'ın batısında Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne çok sayıda balistik füze ve roket fırlatıldığının bilgisini verdi. Füzelerin çoğu havada imha edildi ancak bazıları ABD askerlerinin bulunduğu üsse düştü. Yetkililer saldırı sonrası askerlerin "travmatik beyin yaralanması" geçirdiğini açıkladı.

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü General Yahya Resul, saldırıyı İran destekli "Irak'ta İslami Direniş" adlı grubun düzenlediğini bildirdi.

Bu bağlamda el-Esed Askeri Üssü, Erbil'deki Harir Hava Üssü dahil olmak üzere Bağdat'taki Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD üssü savaşın başından beri defalarca bomba yüklü İHA'lar ile hedef alındı.

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Yorumlar

Neco

Bende şaşırdım nasıl böyle bir haber yazdiginiza.yillardir ayninoyununoynuyor ABD ve İran bir tane ne ABD ne batı nede İsrail'in adamı oluyor.ama sizde bunu haber yapmiyordunuz.iran ABD üssünü vurdu diyordunuz.yenimi uyandiniz.

DERIN IRAN abd/ingiliz/israil siyonistlerin isbirlikcisidir

DEAS-PKK-PJAK-FETO-EL KAIDE -DHKPC vs gibi EMPERYALISTLERE HIZMET EDEN APARAT WC KAGIDIDIR
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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