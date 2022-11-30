  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran, Fransız büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı
Dünya

İran, Fransız büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

İran, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın açıklamaları ve Fransa Parlamentosu’nda İran’daki gelişmelere ilişkin kararın onaylanmasına tepki olarak ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 22:10:00 -
İran, Fransız büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

İran, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın açıklamaları ve Fransa Parlamentosu’nda İran’daki gelişmelere ilişkin kararın onaylanmasına tepki olarak ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayımlanan açıklamada, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche’nin, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın Meclis'teki “kabul edilemez açıklamaları” ve Fransa Parlamentosu'nun İran’daki gelişmelere ilişkin “müdahaleci kararının” onaylanmasına tepki olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Fransız makamların İran’na yönelik “asılsız suçlamalarının” kınandığı ve “kabul edilemez suçlamaların şiddetle protesto edildiği” aktarıldı.

Öte yandan, Fransa’nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche’nin “konuyu Paris’e ileteceğini” belirttiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23