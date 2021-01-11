  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran, Fahrizade suikastıyla ilgili Interpol'den kırmızı bülten talebinde bulundu
Dünya

İran, Fahrizade suikastıyla ilgili Interpol'den kırmızı bülten talebinde bulundu

İran, Kasım 2020'de aracına yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Nükleer programın kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade suikastı için 4 kişi hakkında Interpol'den "kırmızı bülten" talebinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 19:49:00 -
İran, Fahrizade suikastıyla ilgili Interpol'den kırmızı bülten talebinde bulundu

İran, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 4 kişi hakkında Interpol'den "kırmızı bülten" talebinde bulundu.

İran 'kırmızı bülten' talebinde bulundu

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Polis Teşkilatı (NACA) Sözcüsü Mehdi Hacıyan, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Fahrizade suikastıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. Hacıyan, "Fahrizade suikastının faillerinden dördü için Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulunuldu." dedi.

Söz konusu 4 kişi hakkında detaylı bilgi paylaşmayan Hacıyan, ayrıca Kasım Süleymani suikastının failleri ve suikast emrini verenler için Interpol'ün kırmızı bülten çıkarmasına ilişkin bir savunma dosyası hazırladıklarını sözlerine ekledi.

İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 8 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada Fahrizade suikastının bazı faillerinin yakalandığını, detayların yetkili organlar tarafından duyurulacağını ifade etmişti.

Fahrizade 27 Kasım'da suikaste uğramıştı

Nükleer programın kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım 2020'de Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İran, 3 Ocak 2020'de ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastıyla bağlantılı ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında olduğu 48 Amerikalı yetkili hakkında da Interpol'e "kırmızı bülten" talebinde bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafta sonu yağan yağmur ne kadar etkiledi! İstanbul'da barajlardaki oran arttı
Gündem

Hafta sonu yağan yağmur ne kadar etkiledi! İstanbul'da barajlardaki oran arttı

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı alarm verecek seviyeye inerken, hafta sonu kentte yağan yağmur azda olsa doluluk oranını arttırdı. So..
İslam düşmanı Can Ataklı yine kin kustu: Gençlerin camide ne işi var?
Gündem

İslam düşmanı Can Ataklı yine kin kustu: Gençlerin camide ne işi var?

İslam düşmanı Can Ataklı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençleri camiyle buluşturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı projeden ..
Devlet kurumları WhatsApp'ı bırakıp o uygulamaya geçiyor
Medya

Devlet kurumları WhatsApp'ı bırakıp o uygulamaya geçiyor

Haberleşme gruplarını WhatsApp'ta oluşturan devlet kurumları gizlilik şartlarının değişmesiyle birlikte BiP uygulamasına geçiş yapıyor. İlk ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay