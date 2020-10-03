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Aktüel İran Ermenistan ile Azerbaycan'ı "sınır tacizleri" konusunda uyardı
Aktüel

İran Ermenistan ile Azerbaycan'ı "sınır tacizleri" konusunda uyardı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade: - "Ülkemizin sınır bölgelerindeki hareketliliği büyük bir hassasiyetle izliyoruz. Çatışmanın taraflarından topraklarımıza yönelik hiçbir taciz kabul edilemez"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 14:10:23 -
İran Ermenistan ile Azerbaycan'ı "sınır tacizleri" konusunda uyardı

TAHRAN (AA) - İran yönetimi, Ermenistan'ın işgalinden kaynaklı Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda kendi sınırlarına yönelik "tacizler" konusunda Bakü ve Erivan hükümetlerini uyardı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalar esnasında İran topraklarına düşen havan topları ve roketlerle ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, sivillere yönelik saldırılardan kaçınılması ve ciddi müzakerelerin başlamasının gerekliliğine vurgu yapan Hatibzade, İran'ın bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu yineledi.

İran tarafına düşen havan topları ve roketler konusunda ise Hatibzade şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin sınır bölgelerindeki hareketliliği büyük bir hassasiyetle izliyoruz. Çatışmanın taraflarından topraklarımıza yönelik hiçbir taciz kabul edilemez. Tüm tarafları bu konuda gerekli dikkati göstermeleri konusunda ciddi bir biçimde uyarıyoruz."




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