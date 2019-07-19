İran duyurdu: Gemilerine el koyduk
İran Devrim Muhafızları, İngiltere'ye ait petrol tankerine el koyduklarını duyurdu.19 Temmuz 2019 Cuma 21:20
İran Devrim Muhafızları, İngiltere'ye ait petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koydu. İran'dan yapılan açıklamada, 'Hürmüz Boğazı'nda İngiliz bandıralı bir tankere el koyduk' denildi.
İngiliz tankeri Stena İmpero'da 23 mürettebat bulunuyor. İran ordusunun, tankeri ele geçirmek için çok sayıda hücumbotla operasyon yaptığı öne sürülüyor. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere, Cebelitarık'ta Suriye'ye giden İran petrol tankerine el koymuştu.
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