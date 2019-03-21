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İran duyurdu: 4 asker serbest bırakıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Mircave kentinden Pakistan’a kaçırılan 4 İran askerinin serbest bırakıldığını açıkladı.

21 Mart 2019 Perşembe 01:15
İran duyurdu: 4 asker serbest bırakıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bulunan Mircave kentinden Pakistan’a kaçırılan 4 sınır muhafızının daha serbest bırakıldığını belirtti.

Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Ekim’de Mircave'den Pakistan’a kaçırılan 12 askerden 4’ünün daha serbest bırakıldığını, askerlerin salıverilmesindeki yardımlarından ötürü Pakistan hükümeti ve ordusuna teşekkür etti.

Pakistan'a kaçırılmışlardı

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Mircave kentinde 16 Ekim 2018’de sabaha karşı 12 güvenlik görevlisi "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt tarafından Pakistan topraklarına kaçırıldı.

Kaçırılan sınır muhafızlarının serbest bırakılması için Tahran ile İslamabad arasında üst düzey askeri yetkililer tarafından ortak komite kuruldu. Askerlerden 5’i 15 Kasım 2018’de serbest bırakıldı.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 01:15
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