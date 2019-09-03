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İran duyurdu! 2 günde...

İran, iki gün içinde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme kapasitesine sahip olduğunu duyurdu.

03 Eylül 2019 Salı 17:38
İran duyurdu! 2 günde...

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin İran'a zenginleştirilmiş uranyum tedarikini sağlamaması halinde Tahran'ın 2 gün içinde uranyumu yüzde 20 zenginleştirebileceğini belirtti.

Kemalvendi, "Nükleer anlaşmanın tarafları İran'a yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum satmakta ayak diretirse İran, ihtiyaç duyduğu yakıtı kendisi temin etme hakkına sahiptir. İran, gerek duyması halinde iki gün içinde yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyumu üretebilir." dedi.

Uranyumu yüzde 20 saflıkla zenginleştirmek nükleer bomba üretimi aşamasında gerekli yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir eşik kabul ediliyor.

Nükleer anlaşma

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma, İran'a yüzde 3,67 zenginleştirilmiş 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında uranyum alabilme imkanı tanıyor.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

İran da ABD'nin yaptırımlarına karşılık 1 Temmuz'dan itibaren nükleer anlaşmadaki taahhütlerini aşamalı olarak durdurmaya başlamıştı.

Tahran, Avrupa'nın gerekli adımları atmaması halinde 6 Eylül'de nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmada üçüncü aşamaya geçeceğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:38
  1. Kapsamlı Ortak Eylem Planı
  2. Nükleer anlaşma
  3. İran Atom Enerjisi
  4. İran

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