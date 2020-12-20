İran donanması teyakkuzda! ‘Şakamız yok’
İran Donanması'nın 71. filosu daha çok Aden Körfezi'nin deniz yollarını kullanan İran gemilerini korumak için yola çıktı.
İran Donanması'nın 71. filosu, İran gemilerinin, özellikle Aden Körfezi'nde kullandığı deniz yollarını korumak için açık denizlere doğru yola çıktı.
Cumartesi günü İran'ın güney sularından ayrılan yeni filo, Alborz muhribi ve Khark adlı helikopter taşıyıcı savaş gemisinden oluşuyor.
Ayrıca İran Donanması'nın 70. filosu, serbest sularda görevini tamamladıktan sonra güney İran'daki Bandar Abbas'a döndü.
İran Donanması'nın Sablan muhribi ve Lavan lojistik-savaş gemisinden oluşan 70. savaş gemisi filosu, Bandar Abbas'da düzenlenen törenle Donanmanın ilk bölgesi Amiral Jafar Tazakkor tarafından karşılandı.
‘Şakamız yok’
Törende konuşan Amiral Tazakkor, uluslararası sularda yabancı gemilerin izlenmesi ve tespiti ile İran'ın çıkarlarının korunmasının İran savaş gemisi filolarının önemli sorumlulukları arasında olduğunu söyledi.
Amiral Tazakkor, “Menfaatlerimizden ödün vermeyeceğiz ve bölgede ve dışında hiçbir yabancı ülke ve kuvvetle şakalaşmayacağız. Çıkarlarımızın güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir ”dedi.