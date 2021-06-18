İran Dışişleri Bakanı Zarif oyunu Türkiye’de kullandı

İranlılar, 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başında. İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezinin verilerine göre, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 29 milyon 980 bin 38'i erkek, 29 milyon 330 bin 269'u kadın olmak üzere 59 milyon 310 bin 307 seçmen oy kullanabilecek.

Seçim sonuçlarına ilişkin ilk verilen gece saatlerinde gelmesi, yarın da sonuçların netleşmesi ve açıklama yapılması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu için, resmi davetli olarak Antalya'ya gelmişti. İran'ın Mehr Haber Ajansı'na göre, Zarif, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Antalya'da kullandı.