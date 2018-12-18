İran Dışişleri Bakanı Zarif, batıya yüklendi! 'Batı Netanyahu'nun papağanı'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in iddialarını destekledikleri gerekçesiyle Batı ülkelerini eleştirdi.

Zarif, şu ifadeleri paylaştı:

"Netanyahu, önce nükleer bomba fabrikasının yanında durup İran'ı yok etmekle tehdit etti. Şimdi de herhangi bir noktaya ulaşabilen saldırgan füzeleriyle övünüyor ve hala İran'ın caydırıcı ve savunma amaçlı füzelerinden yakınıyor. Batı da onun endişelerini papağan gibi tekrar ediyor."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ağustos ayı sonunda Dimona'daki nükleer tesisi ziyaretinde Tahran yönetimini tehdit etmişti. Netanyahu dün de İsrail Havacılık Endüstrisi tesisine yaptığı ziyarette, "Ortadoğu'nun herhangi bir noktasını hedef alabilen ve başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı kapasitede füzeler geliştirdiklerini" söylemişti. İsrail, resmen doğrulamasa da bölgede nükleer silahlara sahip tek ülke olarak biliniyor. Tel Aviv yönetimi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı (NPT) imzalamayı da reddediyor.

ABD ve İsrail, İran'ın balistik füze programının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini öne sürüyor.

BMGK, Fransa ve İngiltere'nin çağrısıyla 4 Aralık'ta kapalı kapılar ardında toplanarak, Tahran'ın balistik füze denemelerini ele almış ancak toplantıdan bir sonuç çıkmamıştı.