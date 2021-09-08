İran Devrim Muhafızları'ndan Taliban açıklaması

İran Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) Kudüs Gücü komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'daki gelişmelere takip ettiğini ve Taliban ile 'temas halinde' olduklarını söyledi.

Milletvekili Seyyed Nizamuddin Mousavi'ye göre, Çarşamba günü kapalı kapılar ardında bir toplantı sırasında milletvekillerine konuşan Kaani, Tahran'ın Afgan-İran sınırında güvenliği sürdürmek ve Afganların haklarının yeni yetkililer altında sağlanmasını takip ettiğini vurguladı.

Kaani, İran'ın "kapsayıcı" bir Afgan hükümetine verdiği desteği yineledi ve ABD'yi "Şii İran'ı Sünni dünyaya karşı kışkırtmaya" çalışmakla suçladı.

Afganistan'daki, oradaki Taliban üyeleri ve ağırlıklı olarak Müslüman nüfusun yaklaşık %90'ı Sünni İslam'ı Müslüman. Afgan sakinlerinin yaklaşık %10'u ise Şii'dir.

Geçen ay İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Amerika'nın yenilgisi ve geri çekilmesi, Afganistan'da yaşam, güvenlik ve kalıcı barışı yeniden tesis etmek için bir fırsat olmalı." dedi. Reisi, İran'ın "Afganistan'daki tüm grupları ulusal bir anlaşmaya varmaya davet ettiğini ve savaşın parçaladığı ülkede istikrarın yeniden sağlanması çabalarını desteklediğini söyledi.

Pazartesi günü İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın "Afganistan'da ülkenin etnik ve demografik yapısını yansıtan kapsayıcı bir hükümet kurmaya" yardımcı olmak için "her türlü çabayı gösterdiğini" vurguladı.

Pençşir'e düzenlenen operasyon

İran hükümeti geçtiğimiz günlerde Taliban'ın Peçşir Vadisi'ne düzenlediği operasyon kınamıştı.

star.com.tr