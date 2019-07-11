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İran Devrim Muhafızları'ndan İngiltere'ye şok tehdit! "Pişman olacaklar..."

İran Devrim Muhafızları Ordusu, alıkonulan petrol tankerleri üzerinden ABD ve İngiltere'ye meydan okudu. Devrim Muhafızları Komutanı Yardımcısı Ali Fadavi, bundan 'pişman olacaklarını' söyledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 19:19
İran Devrim Muhafızları'ndan İngiltere'ye şok tehdit! "Pişman olacaklar..."

Tasnim haber ajansının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları Komutanı Yardımcısı Ali Fadavi, ''Şu anda onlar tarafından beceri değil fakat biraz ahmaklık gerektiren bir eylem yürütüldü. Amerikan hükümeti ve ayrıca İngiltere eğer en ufak hesabı yapabilselerdi bu eylemi gerçekleştirmezlerdi'' dedi.

''Biz bu tankeri kiraladık ve yükü taşıdık. Onların eylemi oldukça aptalcaydı ve kesinlikle bundan pişman olacaklar'' diyen Fadavi, İran'ın karşı hamlesinin yakında duyurulacağını söyledi.

Gerilim büyüyor

İngiltere ile İran arasında bir süredir tankerler üzerinden bir gerilim yaşanıyor.

İngiliz donanması geçen hafta Cebelitarık'ta Suriye'ye petrol taşıdığı iddia edilen İran bandıralı Grace 1 adlı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

Olayın ardından İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'ı olayın ardından bakanlığa çağırmıştı. İran, tankerin alıkonulmasının İngiltere için ''sonuçları olacağı'' uyarısında bulunmuştu.

Cebelitarık'ta mahkeme geçen hafta aldığı kararla İran tankerinin 14 gün daha alıkonulabileceğine hükmetmişti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 19:19
  1. İran Devrim Muhafızları Komutanı Yardımcısı Ali Fadavi
  2. İran
  3. İngiltere
  4. Cebelitarık krizi
  5. Şok tehdit
  6. İran Devrim Muhafızları Ordusu

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  • GerçekGerçek44 dk önce
    Şu İran siilerinin bir tane tek bir tane kâfire sıktığı kurşun var mı . Yok olmaz kıyamet kopacak bir kurşun sık cennete gideceksiniz dense bile sikmazlar . Bütün kurşun bombalar Sünni Müslüman toplumlarına olur. Bunlarıda ikedebir haber yapıyorsunuz boş boş.

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