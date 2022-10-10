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Dünya İran devlet televizyonu gece haber programı sırasında hacklendi
Dünya

İran devlet televizyonu gece haber programı sırasında hacklendi

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ağı'nın (IRINN) akşam saat 21.00'deki haber yayınının devrim karşıtı unsurlar tarafından birkaç dakikalığına hacklendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 07:48:00 -
İran devlet televizyonu gece haber programı sırasında hacklendi

Olay, IRIB/IRINN'in dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in güneydeki Buşehr kentindeki bir toplantıya katıldığını anlatan bir bölümü yayınladığı anda gerçekleşti.

Videonun ardından,  ekrana geçen ay İran'da ölen genç kadınlar Nika Shahkarami, Hadis Najafi, Mahsa Amini ve Sarina Esmailzadeh'in fotoğraflarının yanı sıra yüzüne alev yerleştirilmiş Hamaney'in bir fotoğrafını gösteren görüntüler geldi.

Ekrandaki fotoğrafların yanında, "Bize katılın ve ayağa kalkın" ve "Gençliğimizin kanı elinizden damlıyor" yazan bir mesaj ve hacker grubu Edaalat-e Ali'nin (Ali'nin Adaleti) sosyal medya hesapları yer aldı. 

Görüntü birkaç saniye ekranda kaldı.

Edaalat-e Ali, klibi sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, "İnsanların talebi üzerine sözümüzü yerine getirdik ve İran'ı özgürleştirmek için düşünülemez olanı yaptık" diyerek hacklemeyi üstlendi.

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