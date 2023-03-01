İran destekli o ülkeden skandal karar
İran destekli Irak hükümeti, Türklerin kenti Kerkük'te depremi gerekçe göstererek Türkçe'yi yasakladı.
İran destekli Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin talebi ile Kerkük'teki devlet dairelerinde Türkçe'yi yasakladı.
SADECE KÜRTÇE VE ARAPÇA KULLANILACAK
Irak Bakanlar Kurulu, IKBY'nin talebi ile birlikte Kerkük'te sadece kürtçe ve Arapça'nın kullanılmasını talep etti.
DEPREMLERİ BAHANE ETTİLER
Skandal Türkçe yasağı kararı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra alınırken IKBY ve Iraklı yetkililer Türkiye'nin bölge ile ilgilenemeyeceği iddiasını gerekçe gösterdi.