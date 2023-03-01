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Gündem

İran destekli o ülkeden skandal karar

İran destekli Irak hükümeti, Türklerin kenti Kerkük'te depremi gerekçe göstererek Türkçe'yi yasakladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 11:02:00 - 2023-03-01 12:24:47
İran destekli o ülkeden skandal karar

İran destekli Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin talebi ile Kerkük'teki devlet dairelerinde Türkçe'yi yasakladı.

SADECE KÜRTÇE VE ARAPÇA KULLANILACAK

Irak Bakanlar Kurulu, IKBY'nin talebi ile birlikte Kerkük'te sadece kürtçe ve Arapça'nın kullanılmasını talep etti.

DEPREMLERİ BAHANE ETTİLER

Skandal Türkçe yasağı kararı, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra alınırken IKBY ve Iraklı yetkililer Türkiye'nin bölge ile ilgilenemeyeceği iddiasını gerekçe gösterdi.

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Yorumlar

sukru

Kerküğü bu topraklara katmanın zamanı geldi.Zaten bizimdi alçak kâfirler geldi ayırdı.Kavuşma zamanı yakın inşaallah.

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Kerkük e müdahale zamanı.
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