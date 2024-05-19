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Dünya İran Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopter sert iniş yaptı! Olay yerine ilk yardım ekipleri gönderildi
Dünya

İran Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopter sert iniş yaptı! Olay yerine ilk yardım ekipleri gönderildi

Yeniakit Publisher
2024-05-19 16:34:06 - 2024-05-19 16:34:05
İran Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopter sert iniş yaptı! Olay yerine ilk yardım ekipleri gönderildi

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan uçağın sert iniş yaptığı açıklanırken Reisi'nin sağlık durumuyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıdığı ifade edilen helikopterin, bir kazaya karıştığı ve sert iniş yaptığı açıklandı. Reisi ve beraberindeki heyetin sağlık durumuna dair bir açıklama yapılmadı.

İRAN MEDYASINDA FARKLI FARKLI BİLGİLER VAR

İran Devrim Muhafızları'na bağlı haber ajansı Tasnim, helikopterin kaza yaptığını iddia ederken; Fars Haber Ajansı ise, Reisi'yi taşıyan helikopterin yoğun sis nedeniyle zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini aktardı.

İran Devlet Televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

REİSİ BUGÜN ALİYEV'LE GÖRÜŞTÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, iki ülke sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapmıştı. Bu sebepten ötürü Reisi, bugün, Doğu Azerbaycan eyaletine gitmişti.
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