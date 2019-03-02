İran Cumhurbaşkanı ve Filistin Devlet Başkanı’nın Irak’ı ziyaret edecek Irak Dışişleri Bakanı, İranCumhurbaşkanı ve FilistinDevlet Başkanının yakında Irak’ı ziyaret edeceklerini açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanı, İranCumhurbaşkanı ve FilistinDevlet Başkanının yakında Irak’ı ziyaret edeceklerini açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Hekim, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Bağdat’ta devam eden yoğun diplomasi trafiği çerçevesinde dostlar ve kardeşlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Filistin Devlet Başkan Mahmut Abbas ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Irak’ı ziyaret edecek ” ifadelerine yer verdi.

Muhammed Hekim, Filistin Devlet Başkan Mahmut Abbas’ın 3 ve 4 Mart, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ise 11 ve 12 Mart’ta Bağdat’ta olacaklarını söyledi.

Irak’ta son aylarda yaşanan yoğun diplomasi trafiği çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Dışişleri BakanMuhammed Cevad Zarif, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ürdün Kralı 2. Abdullah, İspanya Kralı6. Felipe, Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande Bağdat’ı ziyaret ettiler.

Muhammed Hekim, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’nun yakında Irak’ı ziyaret edeceğini söyledi.

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