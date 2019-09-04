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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmada üçüncü adıma geçeceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa ile bugün veya yarın için olumlu bir sonuca varacaklarını düşünmediğini söyleyerek, "Bugün veya yarın nükleer anlaşma taahhütlerini askıya almada üçüncü adımın ayrıntılarını açıklayacağız” dedi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:17
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmada üçüncü adıma geçeceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa ile bugün veya yarın için olumlu bir sonuca varacaklarını düşünmediğini söyleyerek, "Bugün veya yarın nükleer anlaşma taahhütlerini askıya almada üçüncü adımın ayrıntılarını açıklayacağız” dedi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümet toplantısında konuştu. Avrupa ile müzakerelerin devam ettiğini belirten Ruhani müzakerelerde henüz kesin bir sonuca ulaşamadıklarını söyleyerek, "Bugün veya yarın için Avrupa ile bir sonuca ulaşacağımızı düşünmüyorum. Bu nedenle nükleer anlaşma taahhütlerini askıya almada üçüncü adıma geçeceğiz. Bu konudaki ayrıntıları bugün veya yarın açıklayacağız” ifadelerini kullandı.


İran’ın ABD’nin tek taraflı yaptırımları ve nükleer anlaşmadan ayrılmasına karşılık olarak sabır stratejisi izlediğini belirten Ruhani, "Taahhütleri askıya almaya yönelik ilk kararımızı aldıktan sonra Avrupa’ya iki aylık bir süre tanıdık. Avrupa, Rusya ve Çin ile yaptığımız görüşmelerde bir sonuca ulaşamadığımız için ikinci adımı atma kararı almıştık. Şimdi ise üçüncü adımı gerçekleştireceğiz. Bu konuda müzakerelerimiz devam etmekte” dedi.


İran’ın atacağı üçüncü adımın önemine değinen Ruhani, İran Atom ve Enerji Kurumu’nun üçüncü adımla birlikte faaliyetlerini daha da attıracağını ve hedeflerine daha hızlı varacağını söyledi.


İran’ın nükleer anlaşma taahhütlerini askıya almada üçüncü adıma geçmesi ile birlikte müzakerelerin devam edeceğini kaydeden Ruhani, siyonist İsrail rejiminin, ABD içerisindeki radikallerin ve bölgedeki bazı ülkelerin İran ile ABD arasında adil bir anlaşmanın gerçekleşmesini istemediklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:17
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