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Dünya İran Cumhurbaşkanı Ruhani Kongre baskınını kışkırtmakla suçlanan Trump'ı 'tarihi terörist' olarak niteledi
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Kongre baskınını kışkırtmakla suçlanan Trump'ı 'tarihi terörist' olarak niteledi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD'nin azami baskı politikası ve ekonomik terörü kesin bir yenilgiyle sona ermiştir. Bu politikayı hazırlayanlar yalnızca mağlup olmadı aynı zamanda siyasi hayatları da sona erdi." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 14:03:00 -
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Kongre baskınını kışkırtmakla suçlanan Trump'ı 'tarihi terörist' olarak niteledi

İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani, ülkesindeki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden ve 6 Ocak'ta Kongre baskını kışkırtmakla suçlanan ABD Başkanı Donald Trump'ı "tarihi terörist" olarak nitelendirdi, "İran'ı 3 ay içinde devirmek istediler ama kendileri devrildi. " dedi.

İran devlet televizyonuna göre Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada gündemdeki konuları ele aldı.

Ruhani konuşmasında, görev süresi boyunca İran karşıtı bir duruş sergileyen ABD Başkanı Trump ve ekibini hedef alarak, "ABD'nin maksimum baskı ve ekonomik terör politikası kesin bir yenilgiyle sonuçlandı. Bu politikayı hazırlayanlar oldu. Sadece yenilmekle kalmadı, siyasi hayatları da sona erdi. " diye konuştu.

Trump'ın başkanlık döneminin "aşağılayıcı" bir şekilde sona erdiğini belirten Ruhani, şöyle devam etti:

"Siyasi olmayan ABD Başkanı, aptal bir Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) ve aşırılık yanlısı ve cahil bir Ulusal Güvenlik Danışmanını (John Bolton) kendi tüccar ve kumarbaz zihniyetiyle iş yürütmek için aldı ve dünyanın sonunun ne olduğunu gördük. zorbalık. ırkçılığın ve yasaları çiğnemenin iyi gitmeyeceğinin bir işaretidir. "

ABD yönetiminin 3 yıldır Tahran'a uyguladığı yaptırım ve baskı politikası ile rejimi devirmeyi hedeflediğini belirten Ruhani, "Sabırlı halkımız bu tarihi teröriste direndi. 3 ayda İran'ı devirmeyi hedeflediler ama kendileri devrildi" dedi. 

Ekonomideki yaptırım ve baskı politikasının sona erdiğini belirten Ruhani, "Tüm baskılara ve koronavirüs salgınına rağmen ekonomide istikrarlı bir hareketliliğe tanık oluyoruz. Enflasyon beklentileri diğer şartlara göre şekillenecek ve insanlar daha parlak bir ufka sahip olacak. " değerlendirmesini yaptı.

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