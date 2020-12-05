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Aktüel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Kısıtlamalar olmasaydı büyük sorunlarla karşı karşıya kalırdık"
Aktüel

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Kısıtlamalar olmasaydı büyük sorunlarla karşı karşıya kalırdık"

Yeniakit Publisher
2020-12-05 12:04:12 -
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Kısıtlamalar olmasaydı büyük sorunlarla karşı karşıya kalırdık"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hayata geçirdikleri 15 günlük kısıtlamaların, çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalmalarını önlediğini söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yetkililerin Kovid-19'la mücadelede sağlık kurallarına halktan daha fazla uymakla sorumlu olduğunu ifade eden Ruhani, "Uygulanan kısıtlamalar olumlu sonuçlar verdi. Son 2 haftada alınan kısıtlama kararı olmasaydı çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalırdık." diye konuştu.

Ülke genelinde 500 sınırına dayanan günlük can kayıplarını, alınan önlemlerle 400'e, şimdi de 300'e indirdiklerini aktaran Ruhani, bundan sonra da gerekli kısıtlamaları hayata geçireceklerini dile getirdi.

Maske kullanımının ve sosyal mesafeye uymanın önemine işaret eden Ruhani, "Gidiş-gelişler artar ve insanlar yeniden bir araya gelirse sorunlarımız artar. Yakalanan birisinin evden çıkması, trene ya da uçağa binmeye kalkması esef vericidir. Bunlarla ilgili cezai işlem hemen yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, günlük 100 bin test sayısına ulaşmak üzere olduklarını ve bunun hastalığın teşhisi için yardımcı olacağını belirterek, "Halkın desteğiyle 160 kırmızı bölgeyi 64'e indirmeyi başardık. Halkımız kurallara ne kadar uyarsa kısıtlamalar da azalır. Uyulmayan şehirlerde de ilerleyen günlerde daha fazla kısıtlama uygulanacaktır." dedi.

İran Cumhurbaşkanı, başkent Tahran'ın da kırmızıdan turuncuya döndüğünü ancak kritik bir noktada olduğunu sözlerine ekledi.

İran'da 21 Kasım'da "yüksek riskli" 160 il ve ilçe, "orta derecede riskli" 208 il ve ilçe ve "az riskli" 80 il ve ilçe için 15 gün sürecek kısıtlama kararı alınmıştı.


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