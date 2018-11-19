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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İran, ABD yaptırımlarına teslim olmayacak

Washington'ın Suriye ve İran politikalarının başarısız olduğunu belirten İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran yönetiminin komşu ülkelerle ilişkilerini sağlamlaştıracağını ifade etti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:47
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İran, ABD yaptırımlarına teslim olmayacak

ABD'nin yeni yaptırımlarına hedef olan İran, Washington yönetimine rest çekti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, televizyondan yayınlanan konuşmasında Tahran'ın ABD yaptırımları ve ekonomik baskıya teslim olmayacağını söyledi. Ruhani'ye göre, Washington'ın Suriye ve Yemen politikaları başarısız oldu.

Ülkesinin petrol ihracatına devam edeceğini duyuran Ruhani, ABD'nin ekonomik savaşına direnecekleri mesajını verdi.

İran Cumhurbaşkanı, Tahran yönetiminin komşu ülkelerle ilişkilerini geliştereceğini de aktardı.

İngiltere'den Tahran'a kritik ziyaret

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise, ABD yaptırımları sonrası bugün İran'ı ziyaret ediyor.

ABD'nin nükleeranlaşmadan çekilmesine karşı çıkan ülkeler arasında yer alan İngiltere, Tahran yönetimiyle söz konusu anlaşmanın geleceğini masaya yatıracak.

Ziyarette ayrıca İran'ın bölgesel çatışmalardaki rolü, Yemen'deki iç savaş ile ülkede tutuklu İngiliz vatandaşlarının durumu ele alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs tarihinde nükleer anlaşmadan çekildiğini ilan etmişti.

İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi ise, 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti. ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi de bu ay devreye girdi.

AB, ilk yaptırım paketinin açıklanmasının ardından ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi öngören özel ticari mekanizma kurulacağını ve böylelikle Avrupalı ekonomik aktörlerin yaptırımların etkisinden korunacağını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 11:47
  1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

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