İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin İran'da düşen helikopteri hakkında: Pilotu kim? Fransızlar tarafından 'gerçek' diye iddia edilmişti

Sosyal medyada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile heyetinin hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun Mossad ajanı olan 'Eli Kopter' isimli bir kişi olduğu iddia edildi. Bilgiyi gerçek sanan Fransız televizyonları, haberi son dakika verince doğru ve yanlış birbirine girdi.

Fransız basını 'gerçek' diye paylaştı, birden gündem oldu!

Azerbaycan ziyareti dönüşünde olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüyle ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi.

Onlardan biri de Fransa merkezli Kanal I24'ün canlı yayında verdiği bilgiydi.

Kanal, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile heyetinin hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun Mossad ajanı olan 'Eli Kopter' isimli bir kişi olduğunu iddia etti.

Halbuki bu, İsrail basınına göre 'şaka maiyetiyle' söylenen bir isimdi. Peki, İran'da düşen helikopterin pilotu kim? Kimliği açıklandı mı?

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinde bulunanların isimler şöyle:

1.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi,

2.Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan,

3.Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmati

4.Tebriz İmamı Dr. Malik Rahmati

5.Ayetullah Seyyid Muhammed Ali El-Haşim

6.Sardar Sayed Mehdi Mousavi

7.Pilot (kimliği belirsiz)

8.Pilot yardımcısı (kimliği belirsiz)

9.Kimliği belirsiz 2 yolcu

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