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Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenazesi Tahran’da!
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenazesi Tahran’da!

Yeniakit Publisher
2024-05-21 17:14:00 -
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenazesi Tahran’da!

İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri, Tebriz kentinden başkent Tahran’a getirildi.

İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri, Tebriz kentinden başkent Tahran’a getirildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ve beraberindeki heyetin cenazeleri, Mehrabad Havaalanına getirilerek karşılama töreni düzenlendi.

Cenaze törenini düzenleme komitesinden yapılan açıklamaya göre, Reisi ve beraberindekilerin cenaze namazı çarşamba günü Tahran’da kılınacak.

Namaz sonrasında cenaze töreninin İnkılab Meydan’ından Azadi Meydanı’na kadar devam edeceği paylaşıldı. Vatandaşların ise toplu taşıma araçları ile bölgeye gelmeleri istendi.

Tahran’daki kılınacak olan, cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney’in kıldırması bekleniyor.
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