Türkiye’den İran’a vefa! Reisi son yolculuğuna uğurlandı

Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Sınırlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.

Namaz sonrası Azadi Meydanı'nda düzenlenecek cenaze merasime katılmak isteyen yüz binlerce kişi de üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

Kalabalığın artması ve yürümede sıkıntı çıkması nedeniyle görevliler, halkı Azadi Caddesi'nden törenin yapılacağı Azadi Meydanı'na yönlendirdi. Halk, meydana doğru yürüyüşe geçti.

İlerleyen saatlerde düzenlenecek merasimden sonra Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentine gönderilecek, Dişleri Bakanı Abdullahiyan'ın cenazesi ise defnedileceği Tahran'da kalacak.

Cenaze defin işlemleri ise yarın yapılacak merasimlerin ardından gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Fidan, Tahran’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, helikopter kazasında vefat eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için düzenlenecek taziye merasimine katılmak üzere Tahran’a gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Fidan, yerel saatle 14:20’de Mehrebad Havalimanı’na ulaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Fidan’ın merasiminin icra edileceği İran Uluslararası Konferans Merkezi Velencek’e gitmek üzere yola çıktığı aktarıldı. Yerel saatle 15:00’te başlaması öngörülen merasimde taziyeler İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin vefatının ardından göreve vekaleten getirilen Birinci Yardımcı Muhammed Muhbir tarafından kabul edilecek.