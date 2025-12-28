  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya İran Cumhurbaşkanı Kur’an ayetiyle ülkesini eleştirdi: Halk geçim sıkıntısı çekerken ülke yönetemem!
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Kur’an ayetiyle ülkesini eleştirdi: Halk geçim sıkıntısı çekerken ülke yönetemem!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İran Cumhurbaşkanı Kur’an ayetiyle ülkesini eleştirdi: Halk geçim sıkıntısı çekerken ülke yönetemem!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede yaşanan geçim sıkıntılarına dikkati çekerek, hali hazırda ülkesinde devam eden sistemi, halkın ekonomik sorunlarını çözmede yeterli çabayı göstermemekle suçladı. Pezeşkiyan, "Kur'an ayetlerinin açık mesajı şudur: Halkın sorunlarına eğilmeyen ve ezilen kesime karşı kayıtsız kalan yönetimler, sonunda ilahi azaba uğrar" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan’ın Mecliste 2026 bütçe tasarısının görüşüldüğü oturumda milletvekillerine hitap etti.

Petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip İran'da, günde yaklaşık 8 milyon varil petrol ve petrol ürünü üretilmesine rağmen halkın açlıkla karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Kur'an ayetlerinin açık mesajı şudur: Halkın sorunlarına eğilmeyen ve ezilen kesime karşı kayıtsız kalan yönetimler, sonunda ilahi azaba uğrar" ifadelerini kullandı.

YOKSULLARIN SORUNLARINI ÇÖZEMEYECEKSEM…

Ülke yöneticilerinin önceliğinin halkın geçim sorunları olması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "İnsanların ve özellikle yoksulların sorunlarını çözemeyeceksem, iktidarda kalmak ya da cumhurbaşkanı olmak gibi bir motivasyonum yok. Halk geçim sıkıntısı içindeyken ülke yönetilemez." dedi.

Bu yıl ülke bütçesinin, yaşanan kuraklık ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün gölgesinde hazırlandığını dile getiren Pezeşkiyan, "Düşmanlar yaptırımları artırdı ve ekonomik açıdan bize daha fazla maliyet yüklemeye çalıştı." açıklamasında bulundu.

İran'dan tehdit: ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş!
İran'dan tehdit: ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş!

Dünya

İran'dan tehdit: ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş!

Gördükleri Mustafa Sarıgül’ü çok üzdü: Böyle bir şey olabilir mi yaa?
Gördükleri Mustafa Sarıgül’ü çok üzdü: Böyle bir şey olabilir mi yaa?

Gündem

Gördükleri Mustafa Sarıgül’ü çok üzdü: Böyle bir şey olabilir mi yaa?

Ahmet Kaya’nın şarkısı Çorum’da gerçek oldu
Ahmet Kaya’nın şarkısı Çorum’da gerçek oldu

Gündem

Ahmet Kaya’nın şarkısı Çorum’da gerçek oldu

8 yıl önce kaybolmuş ve ölü ilan edilmişti: Ağır yaralı olarak geri döndü
8 yıl önce kaybolmuş ve ölü ilan edilmişti: Ağır yaralı olarak geri döndü

Dünya

8 yıl önce kaybolmuş ve ölü ilan edilmişti: Ağır yaralı olarak geri döndü

CHP’den Noel hediyesi! 31 Aralık’ta sular kesilmeyecek
CHP’den Noel hediyesi! 31 Aralık’ta sular kesilmeyecek

Gündem

CHP’den Noel hediyesi! 31 Aralık’ta sular kesilmeyecek

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23