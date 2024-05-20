İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin bindiği helikopterle ilgili şok detay! Bu imkansız

Kaynaklar, İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve arkadaşlarının ABD yapımı Bell 212 helikopterine bindiklerini doğruladı. Merkezi Fort Worth, Teksas'ta bulunan Amerikalı havacılık üreticisi Bell Textron Inc. tarafından üretilen Bell 212, ikonik modellerinden biri olarak göze çarpıyor. İlk olarak 1960'ların sonlarında Bell 205'in bir evrimi olarak tanıtılan Bell 212, en son 1998 yılında üretildi. İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yer aldığı helikopterin ise 1979 yılında üretildiği ifade edildi. Çift motorlu konfigürasyonu üretilen Bell 212, kamu taşımacılığı, arama kurtarma, yangınla mücadele ve askeri operasyonlar da dahil olmak üzere çok çeşitli görevlerde kullanıyor.

Helikopter sorunlu

Bununla birlikte, Bell 212 yıllar içinde birçok önemli kazaya karıştı.

1997 yılında Petroleum Helicopters tarafından işletilen Bell 212 helikopterinin Louisiana kıyılarına düşmesi ve sekiz kişinin ölümüyle sonuçlanan bir kaza meydana geldi. Helikopter, rutin bir açık deniz nakliye görevini yürütürken, mekanik bir arıza yaşayarak düştü.

Düşmemesi adeta imkansız

2009'daki başka bir olayda, Cougar Helicopters tarafından işletilen Bell 212 helikopteri Kanada'nın Newfoundland sahiline düştü ve içindeki 18 kişiden 17'si hayatını kaybetti. Helikopter, açık denizdeki bir petrol platformuna doğru giderken, motorlarından birinde yağ basıncı kaybı yaşanınca mürettebat Kuzey Atlantik'in soğuk sularına acil iniş yapmaya zorlandı. Çabalarına rağmen, yakın geçmişte Kanada'nın en ölümcül helikopter kazalarından biri haline gelen olayda yalnızca bir kişi hayatta kaldı.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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