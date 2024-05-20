  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yiyin efendiler yiyin! Hizmeti bitirdi israfta tüy dikti

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düştüğü sırada kafaları karıştıran paylaşım! Onlar mı yaptı?

Darbeciler serbest mağdurlar 'hala' içeride!

Tesadüf olamayacak kadar ciddi kaza! Havada sis değil sabotaj kokusu var

Süper Lig şokta! Ali Koç stadı bastı! Fenerbahçeliler çıldırdı… Dünya gündemine oturdu…

Rasim Ozan çıldırdı! “Tam bir o.ç.”

İran lideri Reisi'nin enkazını bulan Akıncı İHA'nın Van Gölü üzerinde yaptıkları dünya gündemine oturdu

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin vefat ettiği dakikalarda İsrail boş durmadı. Netanyahu’dan dikkat çeken hamle

Reisi'nin enkazının yakınlarından drone görüntülerine takılan o kişi kim? Koşmaya başladı, dünya şokta

Reisi ve Dışişleri Bakanı kazada hayatını kaybetmişti Bu fotoğraf gerçek mi? Sosyal medyada dolaşan bir görüntü akılları karıştırdı.
Gündem İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin bindiği helikopterle ilgili şok detay! Bu imkansız
Gündem

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin bindiği helikopterle ilgili şok detay! Bu imkansız

Yeniakit Publisher
2024-05-20 07:16:00 - 2024-05-20 07:19:48
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin bindiği helikopterle ilgili şok detay! Bu imkansız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ABD yapımı Bell 212 helikopteri yaptığı kazalarla öne çıkıyor.

Kaynaklar, İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve arkadaşlarının ABD yapımı Bell 212 helikopterine bindiklerini doğruladı. Merkezi Fort Worth, Teksas'ta bulunan Amerikalı havacılık üreticisi Bell Textron Inc. tarafından üretilen Bell 212, ikonik modellerinden biri olarak göze çarpıyor. İlk olarak 1960'ların sonlarında Bell 205'in bir evrimi olarak tanıtılan Bell 212, en son 1998 yılında üretildi. İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yer aldığı helikopterin ise 1979 yılında üretildiği ifade edildi. Çift motorlu konfigürasyonu üretilen Bell 212, kamu taşımacılığı, arama kurtarma, yangınla mücadele ve askeri operasyonlar da dahil olmak üzere çok çeşitli görevlerde kullanıyor.

Helikopter sorunlu

Bununla birlikte, Bell 212 yıllar içinde birçok önemli kazaya karıştı.

1997 yılında Petroleum Helicopters tarafından işletilen Bell 212 helikopterinin Louisiana kıyılarına düşmesi ve sekiz kişinin ölümüyle sonuçlanan bir kaza meydana geldi. Helikopter, rutin bir açık deniz nakliye görevini yürütürken, mekanik bir arıza yaşayarak düştü.

Düşmemesi adeta imkansız

2009'daki başka bir olayda, Cougar Helicopters tarafından işletilen Bell 212 helikopteri Kanada'nın Newfoundland sahiline düştü ve içindeki 18 kişiden 17'si hayatını kaybetti. Helikopter, açık denizdeki bir petrol platformuna doğru giderken, motorlarından birinde yağ basıncı kaybı yaşanınca mürettebat Kuzey Atlantik'in soğuk sularına acil iniş yapmaya zorlandı. Çabalarına rağmen, yakın geçmişte Kanada'nın en ölümcül helikopter kazalarından biri haline gelen olayda yalnızca bir kişi hayatta kaldı.

Kaynak: Patronlar Dünyası
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son dakika! İran Cumhurbaşkanı Reisi için Türkiye harekete geçti
Son dakika! İran Cumhurbaşkanı Reisi için Türkiye harekete geçti

Gündem

Son dakika! İran Cumhurbaşkanı Reisi için Türkiye harekete geçti

İran'dan son dakika Reisi açıklaması! Yeni gelişmeyi duyurdular
İran'dan son dakika Reisi açıklaması! Yeni gelişmeyi duyurdular

Dünya

İran'dan son dakika Reisi açıklaması! Yeni gelişmeyi duyurdular

Akıncı İHA keşfetti! İran'a koordinatlar iletildi
Akıncı İHA keşfetti! İran'a koordinatlar iletildi

Gündem

Akıncı İHA keşfetti! İran'a koordinatlar iletildi

Arap ülkelerinden İran'a destek açıklaması
Arap ülkelerinden İran'a destek açıklaması

Dünya

Arap ülkelerinden İran'a destek açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İ. Keskin

O neredeyse pert hale gelmiş helikoptere kimler bindirdi ise suikasti o gurup yapmıştır.NOKTA.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23