İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Mısır'a İsrail tepkisi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İsrail'e komşu ülkeler neden sessiz. Mısır ve Ürdün gibi büyük ülkeler İsrail'in komşusudur. Neden konuşmuyorlar?" dedi.

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, Doğu Kudüs ve Gazze’de yaşanan son İsrail saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Filistin halkının 1948'den bu yana evlerinden çıkarıldığını ve mülteci konumunda olduklarını belirten Ruhani, son olaylar karşısında özellikle Mısır ve Ürdün'ün tavrını eleştirdi.

Ruhani, "İsrail'e komşu ülkeler neden sessiz. Mısır ve Ürdün gibi büyük ülkeler İsrail'in komşusudur. Neden konuşmuyorlar? Aynı şekilde bölgedeki diğer ülkeler neden muhalefet edip karşı durmuyorlar?" ifadelerini kullandı.

İsrail yöneticilerinin Hazreti Musa'nın dinine inanmadığını dile getiren Ruhani, "Siz cani siyonistlersiniz ve ilahi bir dininiz yoktur. İran, Filistin'i destekleyen neredeyse tek ülkedir. Görevimiz destek vermektir. Filistinliler için direniş ve cihattan başka yol yoktur." diye konuştu.