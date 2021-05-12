  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afrika ülkesinde felaket! 2 bin insan evini terk etti
Mustafa Sarıgül'den tepki: Bu kabul edilemez
AB'den flaş karar! Amazon ucuz yırttı
Muhammed Salah'tan Filistin isyanı: Yeter artık!
Dünya İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Mısır'a İsrail tepkisi
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Mısır'a İsrail tepkisi

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik kalleş saldırılarını değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Mısır ve Ürdün'e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 15:13:00 -
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Mısır'a İsrail tepkisi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İsrail'e komşu ülkeler neden sessiz. Mısır ve Ürdün gibi büyük ülkeler İsrail'in komşusudur. Neden konuşmuyorlar?" dedi.

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, Doğu Kudüs ve Gazze’de yaşanan son İsrail saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Filistin halkının 1948'den bu yana evlerinden çıkarıldığını ve mülteci konumunda olduklarını belirten Ruhani, son olaylar karşısında özellikle Mısır ve Ürdün'ün tavrını eleştirdi.

Ruhani, "İsrail'e komşu ülkeler neden sessiz. Mısır ve Ürdün gibi büyük ülkeler İsrail'in komşusudur. Neden konuşmuyorlar? Aynı şekilde bölgedeki diğer ülkeler neden muhalefet edip karşı durmuyorlar?" ifadelerini kullandı.

İsrail yöneticilerinin Hazreti Musa'nın dinine inanmadığını dile getiren Ruhani, "Siz cani siyonistlersiniz ve ilahi bir dininiz yoktur. İran, Filistin'i destekleyen neredeyse tek ülkedir. Görevimiz destek vermektir. Filistinliler için direniş ve cihattan başka yol yoktur." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu barkoda dikkat etmeyen çocuk katliamının ortağıdır! Hazreti İbrahim'e (as) su taşıyan karıncalar kadar da mı olamayacağız?
Dünya

Bu barkoda dikkat etmeyen çocuk katliamının ortağıdır! Hazreti İbrahim'e (as) su taşıyan karıncalar kadar da mı olamayacağız?

Sosyal medyadaki duyarlı Müslümanlar, siyonist çocuk katili İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yönelik son kahpeliklerinden sonra, ülkemizd..
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Instagram'a 'İsrail' eleştirisi
Dünya

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Instagram'a 'İsrail' eleştirisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu Instagram'ın "İsrail" sansürüne sert tepki gösterdi.
İsrail'den Mısır'a Filistin teklifi! Arap gazeteci duyurdu
Dünya

İsrail'den Mısır'a Filistin teklifi! Arap gazeteci duyurdu

Ortadoğu'nun tanınan gazetecilerinden biri olan Abdulbari Atvan, Netanyahu'nun Mısır'a Filistin konusunda devreye girmesini istediğini yazdı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay