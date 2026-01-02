İran, Çin'i BAE'de mağlup etti! Artık 20 günden fazla süreleri var...

İran'da halk artan ekonomik krizler nedeniyle sokaklara dökülürken İran 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, BAE'nin Dubai kentinde 2026 AFC U23 Asya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Çin'i mağlup etti. iki takım dünyanın birçok noktasında izlenirken Asya Kupası'a güçlü çıkış yapmak için İran'ın takımının süresi var! Ünlü futbolcular başardı, yine ülkelerine başarılı olarak ayak basmayı ümit ediyorlar...