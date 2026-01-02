İran, Çin'i BAE'de mağlup etti! Artık 20 günden fazla süreleri var...
İran'da halk artan ekonomik krizler nedeniyle sokaklara dökülürken İran 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, BAE'nin Dubai kentinde 2026 AFC U23 Asya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Çin'i mağlup etti. iki takım dünyanın birçok noktasında izlenirken Asya Kupası'a güçlü çıkış yapmak için İran'ın takımının süresi var! Ünlü futbolcular başardı, yine ülkelerine başarılı olarak ayak basmayı ümit ediyorlar...
İran 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2026 AFC U23 Asya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Çin'i mağlup etti.
AFC U23 Asya Kupası hazırlıklarını Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde sürdüren İran, son hazırlık maçında Çin’i 1-0 mağlup etti.
İran takımı, Dubai kampının sona ermesinin ardından 3 Ocak'ta Suudi Arabistan'a gidecek.
U23 Asya Kupası 20 günden fazla süresi var!
U23 Asya Kupası 6-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde ve Riyad şehirlerinde düzenlenecektir.
İran, Güney Kore, Özbekistan ve Lübnan ile birlikte C Grubu'nda yer alıyor. (mehrnews)
Dünya
Suudi Arabistan'ın 24 saatlik ültimatomuna BAE'den yanıt: Yemen'deki gelişme sonrası ilişkin açıklama
Kadın - Aile
Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Sivilce, kırışıklık, morlukları, şişlikleri yok ediyor!
Kadın - Aile
Ahmet Maranki'den beyazlayan saçları eski haline kavuşturan patates yöntemi: Beyaz saça sahip olan bilmiyor
{relation id:1974360 slug:'ahmet-marankiden-beyazlayan-saclari-eski-haline-kavusturan-patates-yontemi-beyaz-saca-sahip-olan-bilmiyor'}