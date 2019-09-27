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İran çıkışını dünyaya böyle duyurdular: Erdoğan meydan okudu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gerek petrol gerekse doğalgaz noktasında İran ile olan ilişkimizi sıfırlamamız mümkün değil. Biz oradan yine doğalgazımızı alacağız" sözlerine geniş yer veren dünya basını, bu ifadeleri "Erdoğan meydan okudu" şekilde okuyucularını aktardı.

27 Eylül 2019 Cuma 12:31
İran çıkışını dünyaya böyle duyurdular: Erdoğan meydan okudu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temaslarının son gününde, programını takip eden gazetecilere dünya ve Türkiye gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan gazetecilerin, ''İran ile yaptırımlar devam ederken ticaret konusunda hangi noktadayız?'' sorusunu şöyle cevapladı:

Bir defa şunu çok açık net söyleyeyim; yerli, milli para konusunda biz bu teklifimizi son Ankara Zirvesi’nde de yine İran tarafına söyledik. Yani bu konuda kararlılık hiçbir zaman bir kenara itilmemeli. Buna devam etmeliyiz. Merkez Bankası Başkanlarımız da bir araya geldiler, bu görüşmeyi yaptılar. Bunda devam edeceğiz. Bunun yanında bizim tabii şu anda gerek petrol gerekse doğalgaz noktasında İran ile olan ilişkimizi sıfırlamamız mümkün değil. Biz oradan yine doğalgazımızı alacağız. Ama petrolde bir sıkıntımız var. Petrolü daha ziyade özel sektör alıyordu. Ne yazık ki petrolü şu anda almıyor çünkü ABD'nin tehditlerinden çekiniyor. Ama biz bu konuda özellikle diğer birçok konuda İran’la ilişkimizi devam ettireceğiz. Şu anda ticaret hacmimiz 7,5 milyar dolar civarına düşmüş vaziyette. Biz 30 milyar dolar gibi bir hedef belirlemiştik. Bunun çok çok altındayız. Fakat biz İran ile bu stratejik ürün noktasında devam eden birlikteliğimizi koparmak istemiyoruz. Bu şekilde devam etmekte kararlıyız.

Star.com.tr'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri dünya basınında geniş yankı buldu. İşte o haberlerden bazıları...

''Erdoğan meydan okudu''

Rusya'nın uluslararası yayın kuruluşu RT (Russia Today), Erdoğan'ın açıklamasını, ''Meydan okuyan Erdoğan, Türkiye'nin yaptırımlara rağmen İran'dan petrol ve gaz olmaya devam edeceğini söyledi.'' başlığıyla verdi.

İsrail gazetesi The Jerusalem Post ise haberi, ''Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD’nin yaptırım tehdidine rağmen Türkiye'nin İran’dan petrol ve doğal gaz almayı durdurmasının imkansız olduğunu söyledi.'' ifadeleriyle geçti.

İran devlet televizyonu PressTV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını, ''Erdoğan, Türkiye'nin ABD tehditlerine rağmen İran'la ticarete devam edeceğini söyledi.'' şeklinde duyurdu.

Londra merkezli uluslararası haber ajansı Reuters da, Başkan Erdoğan'ın açıklamasını abonelerine, ''Erdoğan, Türkiye'nin İran’la petrol ve doğalgaz ticaretine devam edeceğini söyledi.'' başlığıyla servis etti.

ABD Mayıs ayında İran’la nükleer programını kısıtlayan uluslararası anlaşmadan çekilmesinin ardından İran petrol endüstrisini yaptırımlarla hedef almıştı. İran bu tarihten sonra diğer imzacıların anlaşmanın kendi üzerlerine düşen payını uygulamakta yetersiz kaldıklarını belirterek anlaşmayla belirlenen bazı sınırları delmişti. İran anlaşmaya taraf ülkelerin yaptırımların etkisini azaltacak bir yol bulmalarını istiyor.

Suudi Arabistan’da petrol tesislerine düzenlenen saldırıdan İran’ın sorumlu tutulması da taraflar arasında gerilimi arttırıyor.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 12:31
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. ABD
  4. Russia Today
  5. The Jerusalem Post

YORUM YAZ

  • AbudllahAbudllah3 dk önce
    hizipsavar, eğer şu an reis değil de başkası başkan olsaydı, hiçbir ülkeyle kanlı bıçaklı olmazdık, dolar 2 lira olurdu, doğalgaz ve elektrik şimdikinin onda biri olurdu. 
  • Eeeeyyyyt demişkenEeeeyyyyt demişken7 dk önce
    Hani her seçim öncesi bulunan doğalgaz, petrol kuyularına neoldu? Hani bizim her derde deva Bor'umuz, Kenevir'imiz? Türk mühendisleri onlardan petrol ve gaz üretseler ya! Yoksa CHP hepsinin içtimi?
  • hizipsavarhizipsavar17 dk önce
    böyle bir zaman da sadece şunu hayal edin. kk başkan. Allahım c.c. düşüncesi bile açık göz ile kabus gibi. boğazında kaç ip olur belli değil. nereye çekerlerse oraya gider fırıldak.
  • AbdullahAbdullah20 dk önce
    Doğalgaz ve Petrol zamlarına hazır olun, reis yine kükremiş, nasıl olsa ceremesini halk çekiyor. Seçimde görüşürüz reis.

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