İran CHP'ye özendi! İsrail sınırında öyle bir şey yaptılar ki...
İran, İsrail sınırına yakın bölge olan Golan Tepeleri'ne ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin devasa heykelini dikti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimatla Irak'ta öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani, ülkede büyük bir kahraman haline gelmişti.
İran'ın farklı noktalarına yapılan Süleymani heykellerine bir yenisi daha eklendi.
Süleymani heykellerine bir yenisi daha eklendi
Son olarak İsrail sınırına yakın bölge olan Golan Tepeleri'ne, Kasım Süleymani'nin heykeli dikildi. Heykelin açılışına katılanlar, daha sonra ise Kasım Süleymani'nin mezarını ziyaret etti.