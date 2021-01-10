  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran CHP'ye özendi! İsrail sınırında öyle bir şey yaptılar ki...
Dünya

İran CHP'ye özendi! İsrail sınırında öyle bir şey yaptılar ki...

İran, İsrail sınırına yakın bölge olan Golan Tepeleri'ne ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin devasa heykelini dikti.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 11:45:00 - 2021-01-10 11:46:07

ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimatla Irak'ta öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani, ülkede büyük bir kahraman haline gelmişti.

İran'ın farklı noktalarına yapılan Süleymani heykellerine bir yenisi daha eklendi.

Süleymani heykellerine bir yenisi daha eklendi

Son olarak İsrail sınırına yakın bölge olan Golan Tepeleri'ne, Kasım Süleymani'nin heykeli dikildi. Heykelin açılışına katılanlar, daha sonra ise Kasım Süleymani'nin mezarını ziyaret etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sizofren savar

İRAN CHP NİN SARIKLI HALİDİR.. HİCBİR FARK YOKTUR..
  • Yanıtla

Millet

Bence bu haberiniz eksik. Bu katil süleymaninin heykelini israil sınırına yakın Golan tepelerinde yapmışlar. İranın İsrail ile sınırı mı var. Doğrus, İran Suriye nin İsrail sınırında bu katilin heykelini dikti. Siz Suriyeyi İrana vermişsiniz şimdiden. Gün gelir yıkarız bu katilin heykelini inşaallah
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Pakistan karardı! Hava Kuvvetleri acil durum ilan etti
Dünya

Pakistan karardı! Hava Kuvvetleri acil durum ilan etti

Pakistan'da başkent İslamabad da dahil olmak üzere ülke çapında elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik santrallerindeki bir arızadan kaynakl..
Tam bir gezizekalı! Canan Kaftancıoğlu'ndan 'aşağılık' paylaşım
Gündem

Tam bir gezizekalı! Canan Kaftancıoğlu'ndan 'aşağılık' paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yüzüne vurulan gerçekleri hazmedemeyen Kaftancıoğlu 'aşağıl..
Yeni transfer İstanbul'a geldi
Spor

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Galatasaray'a transferi bitme aşamasına gelen Henry Onyekuru, 10 bagaj ile İstanbul'a geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay