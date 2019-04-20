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İran Büyükelçisi Farazmand: Bölge sorunlarını Türkiye ve İran dostluğu çözer

İran Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Ankara’da düzenlenen İran Ordu Günü resepsiyonunda yeniakit.com.tr’nin sorularını cevapladı. Farazmand, “Türkiye’nin menfaatlerini tehdit eden düşmanlar aynı şekilde İran’ın da menfaatlerini tehdit ediyor. İki ülkenin de ortak menfaatleri var. Türkiye ABD’ye karşı İran’ın yanında durarak sadece İran halkının menfaatlerini değil Türkiye’nin de milli menfaatlerini korumuş oluyor.” dedi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 00:06

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr 

Ankara’da düzenlenen İran Ordu Günü resepsiyonuna, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yabancı ülke büyükelçileri ve çok sayıda diplomat katıldı. Davetlilere konuşan Büyükelçi Farazmand, ABD’nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü listesine almasıyla ilgili “Bu karar, Allah'a şükür aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda BM üyesi tarafından reddedildi.” diyerek, “Washington'ın bu kararını, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanıma kararlarıyla aynı görüyoruz.” şeklinde konuştu.

İlişkilerimiz son 40 yılın en iyi düzeyinde

Herşeyden önce İran ve Türkiye halklarının tarihsel, kültürel ve coğrafi bakımdan bölgenin en yakın halkları olduğunu belirten Farazmand, “Son 500 yıl içerisinde İran Türkiye sınırları dostluk sınırları olmuştur hep. Şuan İran Türkiye ilişkileri son 40 yılın en iyi düzeyinde bulunuyor. Türkiye ile İran yönetimi arasında da ilişkileri ilerletmek için ciddi bir irade var. Aslında iki ülke ve halkın birbirleriyle iyi ilişkilerinin olmasının dayanağı iki ülke liderlerinin iradesi ve halklarımızın desteğidir.” dedi.

İki ülkenin menfaatleri ve düşmanları ortak

İki ülkenin ortak düşmanları bulunduğuna işaret eden Farazmand, şöyle devam etti: “Türkiye’nin menfaatlerini tehdit eden düşmanlar aynı şekilde İran’ın da menfaatlerini tehdit ediyorlar. Bunun nedeni de İran ve Türkiye’nin bölgesinin iki güçlü ve bağımsız ülkesi olmasıdır. Bu yüzdendir ki iki ülke makamları her yıl defalarca görüşüyorlar, liderleri neredeyse yılda iki defa görüşüyorlar. Dışişleri bakanları yılda yedi sekiz defa görüşüyorlar ve bu görüşmelerde de her defasında ilişkileri nasıl güçlendirebiliriz ve yeni neler yapabiliriz diye konuşup karar veriyorlar. Türkiye’nin yaklaşımından memnunuz. İki ülkenin de çıkarları ortak. Türkiye ABD yaptırımlarına karşı İran’ın yanında durarak sadece İran halkının menfaatlerini korumuyor aynı zamanda Türkiye’nin de milli menfaatlerini korumuş oluyor. Çünkü iki ülkenin de milli menfaatleri ortak.”

Bölge sorunlarını Türkiye ve İran çözebilir

Suriye konusunun Türkiye ile tek ihtilaflı oldukları konu olduğunu ifade eden Farazmand, buna rağmen sıkı ilişkiler ve güçlü irade sayesinde önemli bir fırsat yakalandığını belirtti. Farazmand, “Son 6 - 7 yıl içerisinde Türkiye ile ilişkilerimizin daha fazla artmasının nedenlerinden birisi de Suriye konusu. Biz de Türkiye’nin yardımları sayesinde Suriye’de çatışmaların azalmasını sağladık. Cenevre görüşmelerinin tarafları Suriye’nin sorunlarını çözme konusunda neredeyse hiçbir şey yapamadılar. Şimdi İdlib’de ve Suriye’nin doğusunda bazı sorunlarımız var. Dışişleri Bakanımız Sayın Zarif Şam’dan Ankara’ya geldiler. Şam ve Ankara’daki yaptığı görüşmelerin konularından birisi de İdlib ve Suriye’nin doğusuydu. Bu sorunları da çözeceğimize inanıyorum. Bölge sorunlarını en iyi Türkiye ve İran dostluğu çözebilir.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 00:06
  1. Ordu
  2. Ankara
  3. İran
  4. Temel Karamollaoğlu
  5. Doğu Perinçek
  6. Büyükelçi Farazmand
  7. ABD

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