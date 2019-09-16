İran, Birleşik Arap Emirlikleri tankerine el koydu İran Devrim Muhafızları, Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait petrol tankerine el koydu.

Körfez'de gerilim tırmanıyor. İran Devrim Muhafızları, Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne 250 bin litre petrol kaçırdığı iddiasıyla bir gemiye el koydu. Ayrıntılar geliyor...

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