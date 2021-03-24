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Dünya İran ‘bir dakikayı kaçırmayacağız’ diyerek açıkladı! ABD’ye kritik mesaj
Dünya

İran ‘bir dakikayı kaçırmayacağız’ diyerek açıkladı! ABD’ye kritik mesaj

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların kalkması için "bir dakikayı bile kaçırmayacaklarını" açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 12:57:00 -
İran ‘bir dakikayı kaçırmayacağız’ diyerek açıkladı! ABD’ye kritik mesaj

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

İran lideri Ali Hamaney'in 5+1 ülkelerinin nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerine uyması halinde kendilerinin de döneceği yönünde açıklamada bulunduğunu hatırlatan Ruhani, "Yaptırımların kalkması için bir dakikayı dahi kaçırmayacağız. Eğer karşı taraf yani 5+1, taahhütlerine uyarsa ve yaptırımları sona erdirirlerse biz de nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerimize döneriz." ifadelerini kullandı.

İran'a 3 yıl boyunca haksızlık yapıldığını savunan Ruhani, bu süreçte gördükleri zararı gündeme getirmeyeceklerini ve hasarın ödenmesini şart koşmayacaklarını belirtti.

Ruhani, 18 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hükümetin yıpratılmaması ve "particilik" yapılmaması çağrısında da bulundu.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Yaptırımlara karşılık 8 Mayıs 2019'da kademeli olarak anlaşmadaki taahhütlerini durdurmaya başlayan İran, 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Trump'ın aksine İran ile diplomasiyi tercih edeceğini ve Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesini ve yaptırımlarını kaldırmasını istiyor.

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