İran, Basra Körfezi’ndeki askeri tatbikatında 16 balistik füze ateşledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi kıyılarında “Peygamber-i Azam 17” adını verdiği yıllık askeri tatbikat gerçekleştirdi. İran, askeri tatbikatında 16 balistik füze ateşledi.





İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyılarında yer alan Hürmüzgan, Buşehr ve Huzistan eyaletlerinde gerçekleştirdiği “Peygamber-i Azam 17” askeri tatbikatında 16 balistik füze ateşledi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Alirıza Tengsiri, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Hatemulenbiya Merkez Karargâhından üst düzeyli komutanlarının katılımı ile gerçekleştirilen askeri tatbikatta denizden nokta atışı yapan seyir füzeleri fırlatılırken karadan ise sembolik düşman hedeflerine İHA saldırıları yapıldı. Savaş gemilerinde orta menzilli seyir füzelerinin ilk kez kullanıldığı askeri tatbikatta, Devrim Muhafızları’na ait deniz insansız hava araçları ile hava operasyonları gerçekleştirilirken tatbikatta Basra Körfezi’nde belirlenen hedefleri aynı anda vurmak için gemilerdeki ve sahillerdeki platformlardan deniz seyir füzeleri ateşlendi.





Askeri tatbikat sonrası İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, tatbikatın İsrail tehditlerine bir cevap olduğunu belirterek, "Bu tatbikat son zamanlardaki İsrail’in boş tehditlerine karşılık olarak düzenlendi. Bugün tatbikat sırasında farklı platformlardan aynı anda fırlatılan 16 balistik füze ile tüm hedefler isabetle vuruldu" ifadelerini kullandı.