İran başlarına ödül koydu: Trump ve Netanyahu'yu cehenneme gönderene 50 milyon Euro verecekler!

İran, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başına ödül koymaya hazırlanıyor. İran Parlamentosu, Trump ve Netanyahu'yu öldüren herkese 50 milyon Euro ödül vermeyi oylama yapmaya hazırlanırken, bunun İran'ın öldürülen ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in intikamı olarak tanımlanacağı kaydedildi.

İran Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, parlamentonun 'İslam Cumhuriyeti askeri ve güvenlik güçlerinin karşılıklı eylemi' adlı bir yasa tasarısı hazırladığını söyledi.

ONLARI SARAYLARIYLA BİRLİKTE YOK EDECEĞİZ

İran devlet televizyonuna göre Azizi, "Trump, Ali Hamaney'in öldürülmesini emrettiği için, her Müslüman ve her özgür insan tarafından da cezalandırılmalıdır" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun bir başka üyesi de yakında yapılacak oylamayı duyurarak, düşünülen ödülün "Trump ve Netanyahu'yu cehenneme göndermek" için olacağını övünerek belirtti.

Mahmud Nabavian, "Ruhani lider ve askeri komutanlara yönelik tehditler, bazı düşman yetkililerinin kirli ağızlarından tekrar duyuldu. Aşağılık Amerikalı ve Siyonist yetkililer ile bölgesel ülkelerin liderleri, bu sefer herhangi bir saldırı gerçekleşirse, onları saraylarıyla birlikte yok edeceğimizi bilmelidirler" dedi.