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Aktüel İran Başkonsolosundan İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı
Aktüel

İran Başkonsolosundan İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 22:43:48 -
İran Başkonsolosundan İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı

ERZURUM (AA) - İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Soltanzadeh, başkonsolosluğun resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajında, "İzmir'de meydana gelen şiddetli depremden dolayı Türk milleti ve devletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İran Kızılay’ı depremzedelere her türlü destek için hazırlığını beyan etmektedir. İzmir'in yanındayız." ifadelerini kullandı.

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