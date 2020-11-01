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Dünya İran basını İzmir depremini bakın nasıl gördü! Şaşırtan ifadeler
Dünya

İran basını İzmir depremini bakın nasıl gördü! Şaşırtan ifadeler

30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından Türkiye'nin afet ile mücadelesi dünya gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 12:55:00 -
İran basını İzmir depremini bakın nasıl gördü! Şaşırtan ifadeler

İzmir'deki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken Türkiye'nin kriz anındaki afet mücadelesi İran basınında haber oldu.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmalarda Türkiye'yi suçlayıcı haberler yapan İran basınında dikkat çeken bir habere imza atıldı.

İran medyasında yer alan Aftab-e Yezd Gazetesi, Türkiye'nin afet ile mücadelesinden övgüyle bahsetti.

Gazeteci Taha Kermani'nin aktardığı habere göre, İran'ın Aftab-e Yezd Gazetesi "Bir karşılaştırma; İzmir depremi Tahran'da meydana gelseydi" başlıklı haberinde benzer büyüklükte depremlerin İran'da daha çok can kaybını yazıp İzmir'deki kriz yönetiminden övgüyle bahsetti.

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