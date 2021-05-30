İran basını duyurdu: Sınır hattında çatışma
İran'ın sınır hattında bulunan Piranşehir bölgesinde çıkan çatışmada güvenlik güçleri ile teröristler çatıştı. Meydana gelen çatışmada 2 kişi öldü.
İran'ın Irak sınırında yer alan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr kentinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Devrim Muhafızlarından yapılan yazılı açıklamayı Mehr Haber Ajansı yayımladı.
Açıklamada, "Gece saatlerinde, Piranşehr kentinde sınırdan geçmeye çalışan devrim karşıtı terörist grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü." ifadelerine yer verildi.
Öldürülen kişilerin hangi örgüte üye oldukları veya kimlikleri hakkında ise bilgi verilmedi.
İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti, zaman zaman İran güçleri ile terör örgütü PKK/PJAK mensupları arasında çatışmalara sahne oluyor.