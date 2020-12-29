İran az önce ilan etti: Fırlatmaya hazırız

İran Bilim ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Jabbar Ali Zakri, üniversite tarafından üretilen ikinci uydu olan “Zafar 2” nin fırlatılmaya hazır olduğunu duyurdu.

Ali Zakri, ülke içinde uydunun yapım süresinin maksimum 18 ile 24 ay arasında sürdüğüne işaret ederek, İran Bilim ve Sanayi Üniversitesi'nin fırlatmaya ve stabiliteye hazır olan Zafar uydusunun ikinci modelini hazırladığını söyledi.

Üniversite, uyduların tasarlanması ve üretilmesi için İletişim Bakanlığı ile sözleşme imzaladı.

Zafar 1 uydusu, uzay organizasyonuna teslim edildiği için üniversitenin ilk üretimi oldu. Ancak fırlatma cihazında teknik bir problem nedeniyle yörüngeye ulaşamadı.

Üniversitenin endüstriyel olarak ürettiği ikinci uydu Zafar-2'nin ilk uydudan daha iyi olduğu belirtiliyor.