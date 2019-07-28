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İran, Arak nükleer reaktörünü yeniden faaliyete geçirecek

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yenileme çalışmalarının yolunda gittiği Arak reaktörünün gelecek ay yeniden faaliyete gireceğini duyurdu.

28 Temmuz 2019 Pazar 12:34
İran, Arak nükleer reaktörünü yeniden faaliyete geçirecek

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yenileme çalışmalarının yolunda gittiği Arak reaktörünün gelecek ay yeniden faaliyete gireceğini duyurdu.


İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde bulunan Arak ağır su reaktörünün yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmaların yolunda gittiğini açıkladı. Ülkenin ilk nükleer santrali olan reaktördeki kapasite arttırma çalışmaları, ABD’nin İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs ayında çekilmesinden sonra İngiltere ve Çin’in iş birliğinde devam ediyordu. Çalışmaların tamamlanmasına az bir vakit kaldığını açıklayan Salihi, reaktörün 1 ay içinde yeniden faaliyete gireceğini duyurdu.



İkinci ve üçüncü santraller yolda


İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Arak reaktörünün bulunduğu Buşehr eyaletinde ikinci bir nükleer santralin temelinin Ağustos ortalarına doğru atılacağını hatırlattı. Gelecek ay temeli atılacak olan 2’nci santralin 6 yıl sonra ve henüz çalışmalara başlanmayan 3’üncü santralin ise 8 yıl sonra hizmete girmesini planladıklarını açıkladı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:34
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