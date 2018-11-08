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﻿İran ambargosunun asıl hedefi Çin

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Halil Kürşad Aslan, ABD'nin uyguladığı yaptırımlarla asıl hedefin İran'ın kendi saflarına çekmeyi ve Çin karşıtı cepheyi genişletmeyi amaçladığını belirtti.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:33
﻿İran ambargosunun asıl hedefi Çin

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar tartışmaların odağında. İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Halil Kürşad Aslan, Washington yönetiminin yaptırımlarla İran’ı kendi saflara çekmeye; Çin karşıtı cepheyi genişletmeyi hedeflediğini savundu.

ABD’nin İran’ı dize getirmek için sistematik bir program hazırladığını kaydeden Aslan şöyle dedi: “Politik ekonominin üç sac ayağı olan üretim, finans ve güvenlik alanlarında İran rejimine diz çöktürme ve toplumu rejime karşı ayaklandırmaya yönelik orta vadeli bir plan dikkat çekiyor. Stratejik sektörlerin hedef alındığı yaptırımlarla İran’da siyasi gerilimi tırmandırmak amaçlanıyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 09:33
  1. ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar
  2. ABD
  3. İran
  4. İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Halil Kürşad Aslan
  5. Washington
  6. Çin

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