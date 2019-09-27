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İran alıkoyduğu İngiliz petrol tankerini serbest bıraktı

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı esnada alıkoyduğu İngiltere'ye ait "Steno Impero" adlı petrol tankerini serbest bıraktı.

27 Eylül 2019 Cuma 11:12
İran alıkoyduğu İngiliz petrol tankerini serbest bıraktı

İran tarafından alıkonulan İngiltere'ye ait "Steno Impero" adlı petrol tankerinin serbest bırakılmasının ardından İran kıyılarından ayrıldığı açıklandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, "StenoImpero" adlı İngiliz petrol tankeri, Hürmüzgan eyaletine bağlı Abbas Limanı'ndan ayrılarak uluslararası sulara açıldı.

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, petrol tankerinin ayrılması için hukuki işlemlerin tamamlandığını ancak İran yargısının ihlal ile ilgili nihai kararı henüz vermediğini söyledi.

Afifipur, petrol tankerinin denizcilik kurallarını ihlal etmesiyle ilgili yargı kararının daha sonra ilan edileceğini açıkladı.

Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise petrol tankerindeki personelin hiçbir iddiada bulunmayacaklarına dair yazılı taahhüt verdiği belirtildi.

Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında "denizcilikkurallarınariayetetmediği" gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 11:12
  1. Ordu
  2. Steno Impero
  3. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi
  4. Cebelitarık
  5. Cebelitarık Özerk Yönetimi
  6. Hürmüz Boğazı
  7. Abbas Limanı

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