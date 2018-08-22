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İran açıkça tehdit etti: ABD ve İsrail'i vururuz

İranlı din adamı Ayetullah Ahmed Hatemi, ABD ve İsrail'i açıkça tehdit etti. Hatemi, İran'a gelecek en ufak zarar sonrası ABD ve İsrail'i vuracaklarını söyledi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:38
İran açıkça tehdit etti: ABD ve İsrail'i vururuz

İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Ahmed Hatemi, ABD'nin İran'a en ufak zarar vermesi halinde, yalnızca ABD'yi değil, aynı zamanda Washington yönetiminin bölgedeki müttefiki İsrail'i  de hedef alacakları uyarısı yaptı.

Tahran'da bir camide konuşan Ayetullah Hatemi, ABD'nin İran'a askeri saldırıda bulunamayacağını savunarak, "Artık vur-kaç dönemi bitmiştir. ABD tarafından bize darbe gelirse ABD'yi dünyanın her yerinde kovalar ve sefil ederiz" dedi ve ekledi:

"ABD, İran'a en ufak zarar verirse sadece ABD'yi değil aynı zamanda Washington yönetiminin bölgedeki müttefiki Siyonist rejimi de (İsrail) hedef alırız."

ABD Başkanı Donald Trump'ın önkoşulsuz İran ile müzakere masasına oturmaya hazır olduğuna ilişkin açıklamalarını değerlendiren Hatemi, "ABD ile müzakere masasına oturmayacağız. ABD 'biz ne diyorsak İran onu yapsın' istiyor; bunun adı müzakere değil, diktatörlüktür ve biz buna karşı duracağız" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:38
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