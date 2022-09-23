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Dünya İran açık açık hedef gösterdi: Varlıkları tehdit!
Dünya

İran açık açık hedef gösterdi: Varlıkları tehdit!

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, 200'den fazla askerin hayatını kaybettiği Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten Bakıri, bölgede herhangi bir sınır değişikliğine müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Körfez ülkelerine de ABD ve İsrail üzerinden mesaj veren Bakıri, "Siyonistlerin bölgedeki varlığı bir tehdittir, doğrudan tehdit hissedersek onlarla karşı karşıya geliriz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 08:35:00 -
İran açık açık hedef gösterdi: Varlıkları tehdit!

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende önemli açıklamalarda bulundu.

"Sorunlarını barışçıl çözmelerini tavsiye ediyoruz."

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların barışçıl diyalog ile çözülmesi gerektiğini kaydeden Bakıri, bölgede herhangi bir sınır değişikliğine müsamaha göstermeyeceklerini söyledi; "Tekrar tekrar ilan ettiğimiz gibi, bölgedeki sınırlarda herhangi bir değişikliğe müsamaha göstermeyeceğiz. Azerbaycan ve Ermenistan'a, sorunlarını barışçıl yollarla çözmelerini tavsiye ediyoruz."

"Siyonistlerin bölgedeki varlığı bir tehdittir"

Körfez ülkelerine de ABD ve İsrail üzerinden mesaj veren Bakıri, "Siyonistlerin bölgedeki varlığı bir tehdittir. Eğer doğrudan tehdit hissedersek Siyonist rejim ve destekçileri ile karşı karşıya geliriz" dedi. Bölge ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmak istediklerini söyleyen ancak ABD ile İsrail'in bölgede tehdit oluşturduğunu kaydeden Bakıri, "Bu tehditler ortadan kalktığı zaman bölgesel ittifak oluşur" diye konuştu.

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Yorumlar

6513kayı

hiç bir halt edemesin israil suryede her gün kafanıza bomba yağdırıyor sizin ancak ırakda suryede sunni müstlümanları öldürürsünüz .

Kocasolak

Yüz yıllardır Sasani ateşperestliğini şii inancı kılıfına sokarak yaşatıyorsunuz. Yakında İran diye bir ülke kalmayacak, bekle de gör.
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