İran açık açık hedef gösterdi: Varlıkları tehdit!

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende önemli açıklamalarda bulundu.

"Sorunlarını barışçıl çözmelerini tavsiye ediyoruz."

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların barışçıl diyalog ile çözülmesi gerektiğini kaydeden Bakıri, bölgede herhangi bir sınır değişikliğine müsamaha göstermeyeceklerini söyledi; "Tekrar tekrar ilan ettiğimiz gibi, bölgedeki sınırlarda herhangi bir değişikliğe müsamaha göstermeyeceğiz. Azerbaycan ve Ermenistan'a, sorunlarını barışçıl yollarla çözmelerini tavsiye ediyoruz."

"Siyonistlerin bölgedeki varlığı bir tehdittir"



Körfez ülkelerine de ABD ve İsrail üzerinden mesaj veren Bakıri, "Siyonistlerin bölgedeki varlığı bir tehdittir. Eğer doğrudan tehdit hissedersek Siyonist rejim ve destekçileri ile karşı karşıya geliriz" dedi. Bölge ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmak istediklerini söyleyen ancak ABD ile İsrail'in bölgede tehdit oluşturduğunu kaydeden Bakıri, "Bu tehditler ortadan kalktığı zaman bölgesel ittifak oluşur" diye konuştu.