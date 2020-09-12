İran ABD'yi Afganlar arası müzakereleri seçimler için kullanmakla suçladı

TAHRAN (AA) - İran, ABD'yi Afganlar arası doğrudan barış müzakerelerini kasımdaki başkanlık seçimleri için propaganda aracı olarak kullanmakla suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Afganlar arası müzakerelerle ilgili ABD'ye suçlamalarda bulundu.

Açıklamada İran'ın Afganistan hükümeti, siyasi grupları ve Taliban arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşıladığı belirtilirken, "İran, müzakerelerin yabancıların müdahalesi olmadan Afganistan'ın kalıcı istikrarı ve barışı için kapsamlı bir anlaşmayla neticelenmesini temenni ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Afganistan'daki sorunun askeri bir çözümünün olmadığını ve yabancı güçlerin askeri varlığının bu ülkedeki savaşın sürmesinin temel nedeni olduğu savunulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İran, ABD yönetiminin Afganlar arası müzakerelerden seçimler için istifade etmesini şiddetle kınıyor ve bunu müzakereleri bozan bir etken olarak görüyor."

- Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.