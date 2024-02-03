İran ABD'ye yarım günde karşılık verdi! Orta Doğu'daki Amerikan üsleri bombalandı

ABD'nin yaklaşık yarım saatlik hava saldırısında Irak ve Suriye'deki yedi noktayı bombardımana tuttuğu misillemeye, yarım gün dolmadan karşılık verildi.Irak'taki İran yanlısı gruplar, Suriye'nin güneyindeki stratejik ABD üssü El Tanf'ı füzelerle hedef aldıklarını duyurdu.ABD birlikleri ve koalisyon güçlerinin konuşlandığı Irak'taki Ayn el Esad üssü de silahlı insansız hava araçlarıyla hedef alındı.

İran yanlısı milisler Irak'ın kuzeyindeki El Harir hava üssüne de saldırı düzenlediklerini bildirdi ancak bu bilgi henüz doğrulanmadı.ABD'nin hava saldırılarını kınayan Irak Başbakanlığı, misillemede aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin öldüğünü açıkladı.Washington'ın gerçekleri çarpıttığını vurgulayan Bağdat yönetimi, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun yetkilerinin dışına çıkarak Irak'ın güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.