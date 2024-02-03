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Gündem İran ABD'ye yarım günde karşılık verdi! Orta Doğu'daki Amerikan üsleri bombalandı
Gündem

İran ABD'ye yarım günde karşılık verdi! Orta Doğu'daki Amerikan üsleri bombalandı

Yeniakit Publisher
2024-02-03 13:41:00 -
İran ABD'ye yarım günde karşılık verdi! Orta Doğu'daki Amerikan üsleri bombalandı

Beklenen ABD misillemesi gece yarısı gerçekleşti, 10 bin km aralıksız uçan B-1B uçaklarının da katıldığı bombardıman iki ülkedeki İran hedeflerini vurdu. Operasyonun üzerinden yarım gün geçmeden Orta Doğu'daki Amerikan üsleri hedef alındı.

ABD'nin yaklaşık yarım saatlik hava saldırısında Irak ve Suriye'deki yedi noktayı bombardımana tuttuğu misillemeye, yarım gün dolmadan karşılık verildi.Irak'taki İran yanlısı gruplar, Suriye'nin güneyindeki stratejik ABD üssü El Tanf'ı füzelerle hedef aldıklarını duyurdu.ABD birlikleri ve koalisyon güçlerinin konuşlandığı Irak'taki Ayn el Esad üssü de silahlı insansız hava araçlarıyla hedef alındı.

İran yanlısı milisler Irak'ın kuzeyindeki El Harir hava üssüne de saldırı düzenlediklerini bildirdi ancak bu bilgi henüz doğrulanmadı.ABD'nin hava saldırılarını kınayan Irak Başbakanlığı, misillemede aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin öldüğünü açıkladı.Washington'ın gerçekleri çarpıttığını vurgulayan Bağdat yönetimi, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun yetkilerinin dışına çıkarak Irak'ın güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

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