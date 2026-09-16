İran: ABD’ye hiçbir şekilde güvenmiyoruz
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran'dan haydut Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili "Hiçbir şekilde güvenmiyoruz, güvenimizi kazanmak için pratik adımlar atmaları gerekiyor" açıklaması geldi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile gerçekleştirdiği görüşmede, "ABD’ye hiçbir şekilde güvenmiyoruz ve güvenimizi kazanmak için pratik adımlar atmaları gerekiyor." dedi.
İran basınına göre, Rezai ile Talabani, başkent Tahran’da görüştü.
"ABD’ye hiçbir şekilde güvenmiyoruz "
Görüşme sırasında Rezai, "ABD’ye hiçbir şekilde güvenmiyoruz ve güvenimizi kazanmak için pratik adımlar atmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Sınır güvenliği konusuna da dikkati çeken Rezai, "Terör grupları sorunu, sınır güvenliği ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınmalıdır." dedi.
KYB Başkanı Talabani ise, ekonomik, güvenlik ve diplomatik işbirliğin geliştirilmesi çabalarını memnuniyetle karşılayarak, terör grupları sorunun çözüme kavuşturulması ve sınır güvenliğinin önemine atıf yaptı.