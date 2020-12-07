  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran ABD yaptırımları yüzünden koronavirüs aşısı alamadı!
Dünya

İran ABD yaptırımları yüzünden koronavirüs aşısı alamadı!

İran Merkez Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar dolayısıyla şu ana kadar ülke dışından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın alamadıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:46:00 - 2020-12-07 14:47:10
İran ABD yaptırımları yüzünden koronavirüs aşısı alamadı!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Himmeti, ülkesinin Kovid-19 aşısı temin edememesine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

ABD yaptırımlarının Kovid-19 aşısı satın almada engel teşkil etmediğine dair iddiaların doğru olmadığını belirten Himmeti, yaptırımlar nedeniyle bu konuda engellerle karşılaştıklarını dile getirdi.

Himmeti, "Koronavirüs aşısının (COVAX) resmi olarak Dünya Sağlık Örgütünün aracılığıyla satın alınması gerekiyor. Bunun için her türlü ödeme ve para transferi yolunu denedik ama ABD hükümetinin insanlık dışı yaptırımları ve bir OFAC (ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi) lisansı alma zorunluluğu nedeniyle engellerle karşılaştık" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Güney Kore ve Uluslararası Para Fonundaki (IMF) girişimlerin sonuçsuz kaldığını aktaran Himmeti, para transferi için farklı yollar aradıklarını kaydetti.

Washington yönetimi, 7 Ağustos 2018'de İran'ın finans sektörüne yönelik tek taraflı yaptırım uygulamaya başlamıştı. Daha sonra İran Merkez Bankasının da yaptırım kapsamına alınması nedeniyle Tahran yönetimi, uluslararası ticarette sorunlarla karşılaşıyor.

ABD yaptırımları nedeniyle İran'ın Güney Kore ve çeşitli ülkelerdeki mali varlığı da bloke edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

diyarbakırlı

Böyle bir insanlık dışı uygulama olamaz. Bir avuç büyüklüğündeki İsrail için Koskoca bir devletin insanlarına yaptırım uygulanamaz. İnsanlık dışı bir uygulama. Uluslararası kamuoyunun bu konuya duyarlı olması gerekmektedir.
  • Yanıtla
CANLI YAYIN! “Teröristbaşı koronaya yakalandı” açıklamasında bulunan Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında bomba bir açıklama daha
Gündem

CANLI YAYIN! “Teröristbaşı koronaya yakalandı” açıklamasında bulunan Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında bomba bir açıklama daha

Avukat Serhat Pak’ın dün akşam yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”nde yaptığı “Teröristbaşı karonovirüse yakalandı” şeklindeki açıklamalar Pensil..
AK Parti'de büyük hazırlık! Resmen düğmeye basıldı
Siyaset

AK Parti'de büyük hazırlık! Resmen düğmeye basıldı

AK Parti'de 2023'e hazırlık hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yeni dönemde kadın ve gençlere verilecek sosyal medya eğitimi ile, seçmen..
ABD'de 24 saat içinde koronavirüsü durduran ilaç keşfedildi
Korona Virüs

ABD'de 24 saat içinde koronavirüsü durduran ilaç keşfedildi

Koronavirüste bilim dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar geliştirilen antiviral 'MK-4482/EIDD-2801' veya 'Molnupira..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay